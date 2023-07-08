تامر عبدالمنعم: مصر أعلنت عن روحها بحفل «الأساتذة» من دار الأوبرا

قال الفنان تامر عبد المنعم، إنه شعر بالسعادة الغامرة جراء إطلاق دار الأوبرا المصرية لفكرة مشروع «الأساتذة»، خاصة بعدما رأى العازفون المصريون المطرب المصري العربي مدحت صالح، موجها الشكر لدار الأوبرا وقناة الحياة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على رعايتهم وبثه لحفل «الأساتذة» الذي جرى عرضه، أمس، «مصر أعلنت عن روحها من خلال دار الأوبرا المصرية وقناة الحياة».

عبد المنعم: لقيت روحي بتقول تحيا مصر

وأضاف «عبدالمنعم» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»، أن مصر لديها تاريخ عظيم جدا من التراث الغنائي والشعري والتوزيعي، حيث إن الشعب المصري قادر على ملء قاعة الأوبرا المصرية كما حدث بالأمس، واستشهد بقول الدكتور خالد داغر، رئيس دار الأوبرا حين قال: «هنشوف كام واحد 5 أو 6 أو 10 آلاف»، لكن عندما نقلت شاشة «الحياة» الحفل علي الهواء عاد الفخر والاعتزاز بالوطن: «لقيت روحي بتقول بشكل لا شعوري شابوه وتحيا مصر».

وتابع: «إحنا طول عمرنا نقدر الفن والفنانين المصريين.. الفنان لا يموت ولكن يبقى مستمر بأعماله الفنية إلى أبد الأبدين»، مشيرا إلى أن مصر لها الريادة والحضارة والثقافة والفن والفنون.