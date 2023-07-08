رئيس دار الأوبرا عن حفل الأساتذة: إسعاد الناس هدفنا الأسمى (فيديو)

قال الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، إنّ التفاعل الكبير مع حفل الأساتذة، الذي نقلته قناة الحياة أمس الجمعة، شيء يمثل الهدف الأسمى الذي يسعى إليه منظمو الحفل والقائمون عليه وهو إسعاد الناس وتقديم الموسيقى والفن المصري بشكل يليق بها وبالجمهور المتعطش للموسيقى المصرية والعربية الحقيقية.

رئيس دار الأوبرا: نظمنا حفلات في الصعيد والدلتا

وأضاف «داغر»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»: «دار الأوبرا المصرية من خلال وزارة الثقافة تحرص طوال الوقت على الخروج من مسارح دار الأوبرا، إذ قدمت حفلات ونظمت مهرجانات في الصعيد والدلتا والسويس».

وتابع: «نحب مقابلة هذه النوعية من الجمهور، نقصد الجمهور خارج دار الأوبرا، وقناة الحياة كان نقلها مميزا وعظيما جدا، وقربنا بشكل أكبر من كل الجماهير، ومهما كان الجمهور الذي سيحضر الحفل فإن عدده سيكون محدودا، ولكن من خلال الشاشة يمكننا الوصول للملايين في القاهرة ومصر والوطن العربي والعالم».