المشدد 10 سنوات لتاجر مخدرات ببورسعيد

قضت محكمة جنايات بورسعيد، بمعاقبة تاجر بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه بمبلغ 100 ألف جنيه لاتهامه بتجارة المخدرات وإحراز التعاطي، جاء ذلك برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير،

ضبط تاجر مخدرات في بورسعيد

تعود أحداث الواقعة إلى 29 من شهر ديسمبر عام 2023، المتهم فيها أمير محمد القطب عبد الرازق، عامل بمقهى، حيث أحرز بقصد الإتجار والتعاطي جوهر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وشهد محمد حسام الدين نقيب شرطة ورئيس قسم مكافحة المخدرات ببورسعيد، أنه حال مروره الأمني بدائرة القسم اشته في رائحة الحشيش، وباستطلاع تبين تدخين المتهم لها وبضبطه وضبط السيجارة وإطفائها، تبين أنها سيجارة ملفوفة يدويا يختلط بتبغها فُتات الحشيش المخدر، وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على 31 قطعة للحشيش المخدر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وبمواجهته أقر بإحرازها للاتجار، والمبلغ المالي من حصيلته، والهاتف المحمول للاتصال بالعملاء، والسيجارة للتعاطي.

سيجارة تفضح تاجر مخدرات

وتبين بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن 31 قطعة للحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وسيجارة ملفوفة يدويا وبها آثار اشتعال بداخله كمية من التبغ مختلط به الحشيش، وثبت بتقرير مستشفى السلام أن العينتين البول والدماء المأخوذتين من المتهم إيجابية للحشيش المخدر.