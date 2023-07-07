شواطئ بورسعيد كاملة العدد في العطلة الأسبوعية.. وتوحيد أسعار الشماسي (صور)

شهدت شواطئ محافظة بورسعيد، إقبالا كبيرًا من المواطنين، اليوم الجمعة، لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، وذلك في إطار توافد مئات الرحلات الداخلية من المحافظات الأخرى على بورسعيد.

ويقضي المواطنون من أبناء بورسعيد وزوارها من المحافظات الأخرى أوقاتهم بين الاستمتاع بنسيم البحر والتريض والمشي على الشاطئ، وممارسة عدد من الألعاب الشاطئية مثل: كرة القدم والكرة الطائرة، فضلًا عن ركوب «البيتش باجي» والخيول والدراجات الهوائية، فضلا عن السباحة في مياه البحر.

«الغضبان» يوجه بتوحيد أسعار الشماسي

وأعطى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، توجيهات إلى إدارة المصايف والشواطئ بالتنسيق مع الأحياء، بالقيام برفع كفاءة شواطئ بورسعيد، وتنفيذ حملات يومية للنظافة، وتوحيد أسعار الشماسي والكافتيريات وتخصيص عامل نظافة لكل كافتيريا، للحفاظ على المظهر الحضاري لشاطئ بورسعيد، ومتابعة أسعار الكافتيريات والشماسي وتكثيف تواجد فرق الإنقاذ على شاطئ بورسعيد، ومتابعة أعمال تجميل ونظافة الشاطئ.

تكثيف حملات النظافة في جميع الشوارع والميادين

وشدد عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، في بيان، على رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد بتكثيف حملات النظافة في جميع الشوارع والميادين ورفع كفاءة الحدائق على أعلى مستوى، وتقسيم العمل إلى ورديات وزيادة أعداد العمال، لتحقيق الشكل الجمالي والحضاري، ورفع كفاءة المناطق المحيطة بالمنافذ ومداخل بورسعيد، وإزالة كافة أنواع الاشغالات التي تشوه المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة.