أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، والرئيس المفوض لإدارة جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، عن تطبيق 5 برامج دراسية جديدة في جامعة الإسماعيلية الأهلية.

وقال «مندور»، خلال اجتماع مجلس الجامعة الدوري عن شهر يوليو، إن هناك مساعٍ لاستحداث برامج جديدة بالجامعة الأهلية، في تخصصات الهندسة واللغات، بالإضافة إلى استكمال كليات وبرامج القطاع الطبي، بافتتاح كلية العلاج الطبيعي من أجل زيادة عدد البرامج الدراسية المقدمة بالجامعة الأهلية، لافتا إلى أن إدارة الجامعة توفر كل سبل الدعم الأكاديمي والإداري اللازم لاستمرار العملية التعليمية بالكليات المختلفة، في تقديم خدماتها لأبنائنا الطلاب على الوجه الأمثل.

برامج جامعة الإسماعيلية الأهلية

وأعلن الدكتور ناصر مندور، أنه تمت الموافقة على بدء العمل في 3 برامج دراسية للغات هي برنامج الترجمة التخصصية للغة الإنجليزية، واللغة الألمانية، واللغة الصينية إلى جانب الموافقة على برنامجي هندسة التشييد والبناء، وإدارة المشروعات بكلية الهندسة، بالإضافة إلى بدء العمل بكلية العلاج الطبيعي.

وقال الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات الأكاديمية والإدارية المدرجة على جدول أعمال الجلسة منها مناقشة تحديد المصروفات الدراسية والرسوم الإدارية عن العام الجامعي الجديد، كما ناقش الاجتماع الاستعدادات للعمل بمكتب التنسيق لاستقبال طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة العربية والأجنبية.

ترتيب العمل لبدء الفصل الدراسي الصيفي

وتناول الاجتماع ترتيب العمل لبدء الفصل الدراسي الصيفي، الاجتماع بحضور المحاسب خالد سويلم أمين عام الجامعة، والدكتور إبراهيم القرش مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية، والدكتورة غادة حداد أمين اللجنة ووكيل كلية الصيدلة لشؤون التعليم والطلاب.