«الداخلية» تنظم الملتقى الأول لطلائع وشباب المناطق الحضارية الجديدة بأكاديمية الشرطة 

نظمت وزارة الداخلية، الملتقى الثالث لطلائع وشباب المناطق الحضارية الجديدة بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، على مدار 3 أيام واستضافتهم بأحد الفنادق التابعة للوزارة بالإسكندرية، استمرارا للدور الإنساني والمجتمعي للوزارة تجاه قاطني المناطق الحضارية الجديدة، وفي ضوء مبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية رئيس الجمهورية.

هدف الملتقى ترسيخ قيم الولاء ومفاهيم الانتماء للطلائع

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها، إن ذلك يأتي استمرارا لترسيخ قيم الولاء ومفاهيم الانتماء وحب الوطن لديهم، وتأكيدا على دور الدولة ومؤسساتها لبناء المناطق الحضارية الجديدة، والعمل على ترسيخ مفاهيم وقيم الوطنية لإعداد أجيال جديدة تفخر بانتمائها لـ«الوطن».

تنظيم معسكر صيفي للطلائع على شاطئ البحر المتوسط

وقد تضمن البرنامج الذي أعدته وزارة الداخلية لهؤلاء الطلائع والشباب معسكرا صيفيا لهم على شاطئ البحر المتوسط، شهد مسابقات رياضية وثقافية، كما تم تنظيم عدد من الزيارات للمعالم الأثرية والتاريخية والحضارية بمحافظة الإسكندرية، للتعرف على أبرز ما شهدته المحافظة على مر العصور والأزمان.

كما تضمن البرنامج محاضرات توعوية للتعرف على المشروعات القومية وقيمة الوطن، وكذا خطورة الاستخدام غير المسئول لمواقع التواصل الاجتماعي، وتم تنظيم عدد من المسابقات الثقافية التي عكست التطور الذي أحدثته المبادرة في ثقافتهم ومدى معرفتهم بالإنجازات والثوابت الوطنية، وتم خلالها تكريم المتميزين علميا وفنيا ورياضيا من الطلائع والشباب.

وفي ختام الملتقى؛ تم تنظيم حفل غنائي وترفيهي لطلائع وشباب المناطق الحضارية الجديدة، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل المبادرات المجتمعية المختلفة في ضوء اهتمام القيادة السياسية بهؤلاء الشباب والبراعم، لجعلهم أكثر حرصا وإصرارا على تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم، وتوفير حياة كريمة لهم.