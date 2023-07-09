نجل عبد المنعم مدبولي: والدي عشق الغناء وبدأ بتقليد الباعة الجائلين

قال نجل الفنان عبد المنعم مدبولي، إنَّ والده كان يهوى الغناء ويحب يغني لنفسه، فضلا عن أنه كان يستمع لكبار مطربي الزمن الجميل، «أم كلثوم وعبد الوهاب»، خاصةً الأخير الذي كان غاويا بشدة الاستماع لأغنياته.

أبي بدأ حكاية الغناء بتقليد الباعة الجائلين

أضاف نجل الفنان الراحل خلال استضافته ببرنامج «السفيرة عزيزة»، على شاشة قناة «dmc» بمناسبة الاحتفاء بذكرى والده، أنَّ الفنان عبد المنعم مدبولي كان «يمشي في الشارع يغني ويقلد أصوات الباعة الجائلين.. طول عمره بيحب يغني وهو قاعد لوحده.. بدأ حكاية الغناء بتقليد الباعة الجائلين الذين كانوا يضيفون نغمة على النداء المخصص للبضاعة التي يبيعونها».

كنا تحت «الميكرو سكوب» بسبب والدي

تابع نجل عبد المنعم مدبولي، «كوني نجل فنان شهير خدمني وأشقائي، وأضرنا في نفس الوقت.. الكثيرون رغبوا في التقرب إلينا.. كما كانت العين علينا في أي عمل نقوم به، مكناش عارفين نتشاقى.. أو نعيش حياتنا كأطفال»، خاصة عشنا بمنطقة مصر الجديدة وقتها، وكل الناس كانت عارفه بعضها، وبالتالي «ماما كانت بتعرف بأي حاجه نعملها، وكانت تتابع معانا التربية أكتر من بابا.. كنا تحت الميكرو سكوب».