ميمي جمال: عبد المنعم مدبولي له الفضل في اكتشافي

قالت الفنانة ميمي جمال، إنها عندما التحقت بفرقة التليفزيون المسرحية، سيد بدير أرسل لها وقال لها إنها ليست نجمة، متابعا: «الأفضل ليكي تتوظفي وبعد كده تثبتي نفسك»، وبالفعل توظفت، والفنان الكبير عبد المنعم مدبولي صاحب الفضل في اكتشافي.

العمل مع محمد عوض ومحمد نجم

وأضافت ميمى خلال الجزء الثاني من لقائها مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامجه «واحد من الناس» على شاشة الحياة: «اشتغلت مع محمد عوض كتير في السينما والمسرح ، ومن المسرحيات اللي كسرت الدنيا عش المجانين واشتغلت 4 سنوات وكان فيها نجوم حسن عابدين وليلى علوي والفنان الكبير محمد نجم».

العمل مع ماري منيب

وتابعت: «أنا راضية عن المكانة اللي وصلت لها في الفن وخاصة المسرح، وماري منيب أول ما شافتني في بروفة مسرحية في القطاع الخاص، وعملت بروفة مع الملقن وقالت لمدير المسرح هات لي البنت اللي اسمها ميمي جمال وكنت فكراها هتشكر فيا، وقالت لي أنا اتحولت منك على المسرح إيه رايحه جايه رايحه جايه، أنا أحب البنت اللي تشتغل معايا تقعد جمبي وأنا أقول الجمل بتاعتي، وقولت لها شوفي أنتي عاوزه إيه وأنا أنفذه، وبعد كده بقيت أعمل زي ما هي عاوزه».

وأضافت ميمى: «لم أقم بأي عمليات تجميل، وأنا معزومة الشهر القادم في حفلة ودكتور طلب مني يعمل لي عملية تجميل في رقبتي ورفضت».

ووجهة رسالة مؤثرة للنجوم الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، مؤكدة أنها تفتقدهما، وأنهما أحب وأجمل شخصيات في الوسط الفني.