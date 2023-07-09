سر انسحاب عبد المنعم مدبولي من «مدرسة المشاغبين» وحكاية تكريم سبقه الموت إليه

في مثل هذا اليوم منذ 17 عاما، توفي الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي الذي اشتهر بمدرسة خاصة في الكوميديا، أُطلق عليها اسم «المدبوليزم»، إذ برع على مدار 50 عامًا في تقديم فن راقي أشاد به الجمهور وتعلقت به الأجيال بما قدمه فيه من رسائل هادفة.

أعمال فنية عديدة أبدع فيها الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي كان منها مسرحية مدرسة المشاغبين التي عُرضت في 20 أكتوبر 1971، و من بطولة فرقة الفنانين المتحدين، سعيد صالح، وعادل إمام، ويونس شلبي، وأحمد زكي، وحسن مصطفى، وسهير البابلي وهادي الجيار.

سبب الانسحاب من مدرسة المشاغبين

نجاح كبير حققته مسرحية مدرسة المشاغبين وما زالت عالقة في أذهان الكثير من الجمهور من مختلف الأجيال، وعلى الرغم من ذلك إلا أن الفنان عبد المنعم مدبولي اعتذر عن استكمال العمل بها بعدما قدّمها لمدة 3 أعوام متواصلة، وذلك قبل تصوير النسخة التليفزيونية بحسب ما ذكرته أمل مدبولي، خلال لقائها ببرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا على قناة Cbc: «والدي قرر الانسحاب في وقت كانت حققت فيه مسرحية مدرسة المشاغبين شهرة كبيرة لدى الجمهور، الاعتراضً كان على زيادة وقت المسرحية من 3 ساعات إلى 4 ساعات ونصف ساعة، بعد تكرار الممثلين الشباب الارتجال بصورة كبيرة وترك النص الأصلي للمسرحية».

وكان الفنان عبد المنعم مدبولي من المقرر أن يتم تكريمه في المهرجان الأول للمسرح القومي في نفس اليوم الذي توفي فيه، بحسب ما كشفته ابنته خلال اللقاء مشيرة إلى أن والدها كان مريضا لفترة طويلة وتأخرت حالته الصحية لدرجة أنه ظل في المستشفى قبل وفاته وعلى الرغم من ذلك إلا أنه كان مصرا على العمل حتى الوفاة وكان يحضر مسريحة تتبع المسرح القومي.

الأعمال الفنية التي قدمها عبد المنعم مدبولي

أعمال فنية عديدة قدمها الفنان عبد المنعم مدبولي منها تجسيده شخصية الدكتور خشبة الطبيب النفسي، في فيلم «مطاردة غرامية» ومن نصائحه بالفيلم لمريض بعيادته وجعله يردد عبارة «أنا مش قصير أوزعة أنا طويل وأهبل»، وشخصية حسين، أب لعدد كبير من الأولاد في فيلم «الحفيد» ومن أبرز عباراته بالفيلم «الوفتيك لازم البوفتيك عشان محدش يقول حاجة» وأيضا شارك في مسرحية «ريا وسكينة »