حكاية عبد المنعم مدبولي مع المسرح.. أجره بدأ بـ«ريال» وجورج أبيض تنبأ بمستقبله

يوافق اليوم الذكرى الـ17 على رحيل عبد المنعم مدبولي المخرج والكاتب والفنان والمؤدي، وهو مولود في باب الشعرية في 28 ديسمبر 1921، وصاحب المدرسة الكوميدية التي اشتهرت بمسمى «المدبوليزم».

بدايات عبد المنعم مدبولي

ووتحدث الكاتب محمود السعدني في كتابه «المضحكون» عن عبدالمنعم مدبولي في فصل بعنوان «البلياتشو»: «كان عبد المنعم مدبولي طالبا في مدرسة الفنون التطبيقية، لكنه كان شغوفا بالمسرح ولذلك ذهب ذات صباح إلى مسرح جورج أبيض، ونظر إليه العملاق العظيم واختاره في دور صغير في رواية جديدة وبعد أن أدى مدبولي الدور قال جورج أبيض للولد الصغير الذي كان يرتجف وهو واقف أمام غول المسرح المصري: أنت هيبقى لك مستقبل كبير.. أنت خليفتي في الدراما!»

التحق بالمعهد العالي لفن التمثيل العربي عام 1945 وتخرج فيه في عام 1949، وحسب ما يرويه «السعدني»: «بعد فترة هجر مدبولي العمل عند جورج أبيض، والتحق بفرقة فاطمة رشدي، وفي أول ليلة عرض قدم دور هايف، ولكن في الليلة التالية قام مدبولي بدور البطولة، وأصبح بعد ذلك بطل الفرقة وبأجر ريال كل يوم، وقبض عبد المنعم أول يوم، ثم توقف القبض بعد ذلك، حدث ذلك في عام 1940 ومصر على مرمى مدافع الألمان».

أعمال عبدالمنعم مدبولي

انضم إلى فرقة التلفزيون المسرحية ومثل وأخرج عدداً من الأعمال المسرحية. اتجه إلى السينما متأخراً في عام 1958، ثم توالت أعماله السينمائية التي بلغت ما يقرب من 150 فيلماً.

من أشهر أعماله المسرحية: «المفتش العام، السكرتير الفني، وريا وسكينة». أخرج لمسرح التلفزيون أعمالا منها : «جلفدان هانم، لوكاندة الفردوس»، وشارك بالتمثيل في عدد منها إلى جانب الاخراج.

- قدم عددا من أغاني الأطفال أثناء مشاركته في مسلسلات تلفزيونية منها: «أبنائي الأعزاء شكرا، وبابا عبده». قدم للسينما أدواراً عديدة، منها: «الحفيد، مولد يا دنيا، احنا بتوع الأتوبيس»