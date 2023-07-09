أستاذ باطنة: حملة «100 يوم صحة» تحقق معنى حياة كريمة للمواطنين فعليا

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بطب عين شمس سابقًا، إنَّ حملة «100 يوم صحة» مستمرة في تنفيذ ومتابعة كل المبادرات الصحية الرئاسية السابقة عن طريق القوافل الطبية وندوات التوعية إلى جانب وحدات الرعاية المتواجدة في القرى، ويتجاوز عددها أكثر من 5 آلاف وحدة، مؤكّدًا أنَّ الحملة تحقق معنى حياة كريمة للمواطنين بشكل فعلي.

الحملة تشمل كل المواطنين بمختلف أعمارهم

وأضاف «عقبة»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنَّ حملة «100 يوم صحة» شملت كل المواطنين سواء المرضى أو الأصحاء، إذ انها تقوم بعمل ندوات للأصحاء بهدف الكشف المبكر عن الأمراض والوقاية منها فضلًا عن فحص المقبلين على الزواج، مشيرًا إلى أنَّ الحملة شملت كل المواطنين بجميع أعمارهم.

وتابع أنَّ حملة «100 يوم صحة» تأتي بجانب المبادرات الصحية السابقة التي شملت الأطفال في البحث عن التقزم والأنيميا وضعف السمع والتطعيمات للأطفال حديثي الولادة، فضلًا عن المرأة من خلال مبادرة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، وكذلك رعاية كبار السن في الأمراض غير السارية بالنسبة مثل الضغط والسكر والاعتلال الكلوي والقلب.

«100 يوم صحة» تعد مسحًا طبيًا شاملًا

وأشار «عقبة»، إلى أنَّ حملة «100 يوم صحة» تعتبر مسحًا طبيًا شاملًا لعدد كبير من المواطنين، متابعًا: «أعتقد أن هذا المستوى الكبير من المسح الطبي لم يسبق رؤيته بهذه الصورة في مصر من قبل، ولا يوجد دولة تقوم بهذا المستوى من المسح الطبي بتوقيت محدد مثلما هو موجود بهذه المبادرة».