«الزراعة» و«الفاو» ينفذان برنامجا تدريبيا لمكافحة دودة الحشد

قال الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إنَّ القطاع ينفذ البرنامج التدريبي لتدريب الميسرين لتدريب المرشدين الزراعيين ومهندسي المكافحة لمحافظات الوجه القبلي بمديرية الزراعة بأسيوط (أسوان - الأقصر – قنا – سوهاج – أسيوط – المنيا – الفيوم – بني سويف – الوادي الجديد) وأيضا لمحافظات الوجه البحري بمديرية الزراعة بالغربية (كفر الشيخ – الغربية – البحيرة – الدقهلية – الشرقية – دمياط - الإسماعيلية).

وأشار «عزوز»، إلى أن هذا البرنامج التدريبي يهدف الي رفع وتأهيل 400 من المرشدين الزراعيين ومهندسي المكافحة بكل محافظات الجمهورية لتدريبهم علي أعلي مستوي لتنفيذ مدارس المزارعين الحقلية لمكافحة دودة الحشد الخريفية حيث تعد هذه المدارس الحقلية نهجا مختلفا يعود بالنفع علي المزارعين وزيادة إانتاجية محاصيلهم الزراعية.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات وزير الزراعة بالعمل الدائم علي تطوير منظومة الأرشاد الزراعي وايجاد الحلول البديلة للأرشاد الزراعي التقليدي لتحقيق عوامل الأستدامة بالقطاع الزراعي.