«الصحة»: 100% نسبة استجابة «القومي للصحة النفسية» لبلاغات الشكاوى الحكومية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، زيادة عدد المنشآت الطبية المرخصة لعلاج أصحاب الأمراض النفسية ومرضى الإدمان، والمقيدة لدى جميع المجالس الإقليمية التابعة للمجلس القومي للصحة النفسية إلى 141 منشآة، بالإضافة إلى معاينة 28 منشأة جديدة، وذلك حتى نهاية النصف الأول من عام 2023 .

وأكّد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، زيادة عدد الأطباء الأخصائيين والاستشاريين الذين تقدموا بطلبات للتسجيل، وتم قيدهم بسجلات المجلس القومي للصحة النفسية إلى 764 طبيبًا، كما ارتفع عدد أطباء التفتيش بالمجالس الإقليمية للصحة النفسية إلى 92 طبيبًا.

15 ورشة عمل وندوة توعوية

ومن جهتهها، قالت الدكتورة منال العطار رئيس الإدارة المركزية للأمانة الفنية للمجلس القومي للصحة النفسية، إنَّ المجلس نظم 15 ورشة عمل وندوة توعوية، إضافة إلى 38 دورة تدريبية، استهدفت 1150 متدرباً من أطباء الصحة النفسية، إلى جانب عقد اجتماعات دورية مع لجان حقوق المريض بالمنشآت الحكومية والخاصة، للتأكّد من تطبيق حقوق المرضى على الوجه الأكمل.

وأكّدت «العطار» أنَّ نسبة الاستجابة للشكاوى التي وردت إلى الإدارة العامة لرعاية حقوق المريض النفسي، وكذلك التي وردت من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، بلغت 100%، كما قامت الإدارة العامة لرعاية حقوق المريض النفسي، بتنفيذ 112 زيارة للمنشآت النفسية.

غلق 17 مركزًا للعمل دون ترخيص

وأشارت إلى أنَّ الحملات التفتيشية التي ينظمها المجلس القومي للصحة النفسية، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدارت نجحت في غلق 17 مركزًا للعمل دون ترخيص، منوهة إلى أنَّ عدد الأسرة الخاضعة لإشراف المجلس القومي للصحة النفسية بلغت 10418 سريرًا.