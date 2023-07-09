القائمة الكاملة لأبطال فيلم «بلموندو» لحسن الرداد.. بدأ تصويره أمس

بدأ الفنان حسن الرداد، تصوير أول مشاهد فيلمه الجديد، الذي يحمل اسم «بلموندو»، أمس السبت، حيث يسعى لإنجاز تصويره تمهيدًا لطرحه خلال الأسابيع القليلة المُقبلة، ضمن موسم أفلام صيف 2023.

ويُشارك في بطولة فيلم «بلموندو» لحسن الرداد، عدد كبير من الفنانين، منهم محمود حافظ، وهاجر أحمد، وإنجي وجدان، وسماء إبراهيم، ومحمد محمود، ومصطفى أبو سريع وآخرون، والعمل من تأليف حازم ويفي ومحمد ويفي، وإخراج ياسر سامي، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي لايت.

«طه الغريب» فيلم حسن الرداد المقبل

وكان الفنان حسن الرداد، قد تعاقد مؤخرًا على بطولة فيلم جديد يحمل اسم «طه الغريب»، عن رواية بالاسم ذاته للكاتب محمد صادق، وإخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي، ومن المُقرر انطلاق تصويره خلال الفترة المُقبلة، وتشارك في البطولة الفنانة هنا الزاهد.

وكانت آخر أعمال حسن الرداد في السينما فيلم «تحت تهديد السلاح»، الذي حقق نجاحًا كبيرًا وتصدر الإيرادات، وشارك فيه عدد من نجوم الفن، وهم: حسن الرداد، ومي عمر، وشيرين رضا، وعمرو عبدالجليل، وبيومي فؤاد، وعباس أبوالحسن، وهلا السعيد، وجوري بكر، وأحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف فتحي عبدالوهاب، والعمل من تأليف أيمن بهجت قمر.