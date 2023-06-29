هنا الزاهد: فيلم مستر إكس كوميدي مناسب لكل الأسرة

وجهت الفنانة هنا الزاهد رسالة للجمهور الذي يعتزم مشاهدة فيلمها الجديد «مستر إكس» الذي يجمعها بزوجها الفنان أحمد فهمي، والذي انطلق بدور العرض السينمائي، أمس الأربعاء.

وقالت هنا الزاهد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «بقول للجمهور إنهم هيشوفوا فيلم حلو أوي وكوميدي، يناسب كل العيلة الأطفال والكبار، ومفيش حاجة ممكن تضايق حد، وفي ضيوف شرف كتير الناس بتحبهم هيظهروا غير اللي ظهروا في البرومو، وحقيقى هما أضافوا للفيلم، والقصة حلوة ويارب تعجبهم».

هنا الزاهد: أحمد فهمي مجتهد للغاية

ومن جانبها، أعربت هنا الزاهد عن سعادته البالغة لتعاونها مع فريق عمل «مستر إكس»، وبالأخص زوجها الفنان أحمد فهمي، قائلة:«بحب أوي الشغل مع أحمد فهمي، وهو مجتهد للغاية، وممثل ومؤلف شاطر، وبحس إني في أمان وأنا معاه وما بكنش شايلة هم أي حاجة».

أبطال فيلم «مستر إكس»

ويشارك في بطولة فيلم «مستر إكس» بيومي فؤاد، محمد أنور، أوس أوس، رحاب الجمل، وعدد كبير من ضيوف الشرف، أبرزهم ريم مصطفى، عمرو يوسف، مجدي عبدالغني، الإعلامي إبراهيم فايق، من إنتاج أحمد السبكي وإخراج أحمد عبدالوهاب.