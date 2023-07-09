وفاء عامر تكشف عن موقف مع عبدالمنعم مدبولي: «قالي إنتِ معايا المسرحية الجاية»

تحدثت الفنانة وفاء عامر، في برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، عن عدد من ذكرياتها الفنية، لا سيما مع الفنان الكبير عبد المنعم مدبولي، كاشفة عن حادث مروري خطير تعرضت له.

وقالت عامر: «كنت ماشية في الحارة، وكان في حد جاي عكسي من حارة 1، ولقى الأتوبيس في وشه، وجالي حارة 2 وخبطني، وكل الأضرار حصلت عندي»، لافتةً إلى أنّها كانت في طريقها لحضور مؤتمر تكريم الفنان محمد صبحي.

وأضافت «عامر»، خلال حوارها مع الإعلاميتين منى عبدالغني وإيمان عز الدين، مقدمتي برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، على قناة «CBC»: «أتمنى أن يحاول الناس تقليل الخسائر بقدر الإمكان، ومن الممكن استقبال خسارة أفضل من خسارة أخرى أكبر منها، ولو حاولت أن أفتدي نفسي في هذا الحادث لمات شخصان، لكني اتخذت القرار بأن أتلقى الأضرار أفضل من ذلك».

ذكريات رائعة مع مسرحية «جواز على ورقة طلاق»

إلى ذلك، تحدثت الفنانة عن الفنان الراحل عبدالمنعم مدبولي، قائلة: «أنا من عشاق فنه، وكنت أشارك في مسرحية من تأليف ألفريد فرج وهي مملوكة للدولة، وأتمنى عرضها في التلفزيون، وكانت هذه المسرحية سر التحول في حياتي، واسمها جواز على ورقة طلاق».

نوعية مختلفة من الجمهور في المسرحية

وأوضحت: «نوعية الجمهور في هذه المسرحية كانت مختلفة، وكانوا يرتدون بدل، وكانوا ينتبهون لعملنا، وكان عبدالمنعم مدبولي يظهر في مشهد، جزء منه ارتجالي، وأنا عملت الارتجال وقلت يا ناس.. ياهووو.. يا عرب إحنا فين؟.. إنتو ليه كده واقفين ليه على الظلم متكممين.. ليه الإيدين مش في الإيدين.. وهتفضلوا لحد إمتى شايفين القتلى اللي واقعين في قانا ولبنان والعراق وفلسطين، ووافق ألفريد فرج على هذا المشهد، وقال لي يا بنت المرة الجاية عاوز أخرج لك أنتِ معايا».