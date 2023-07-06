وفاء عامر وأشرف زكي وعمرو الليثي أبرز حضور عزاء عبد الرحمن حافظ

أقيم منذ قليل، عزاء عبد الرحمن حافظ رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي السابق، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحضور عدد كبير من نجوم الوسط الفني والإعلامي بمصر، إضافة إلى أقارب وأصدقاء الراحل.

توافد المشاهير على عزاء عبد الرحمن حافظ

وكان في طليعة الحضور الإعلامي عمرو الليثي، والفنان الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التثميلية، والمنتجان محمد فوزي وصفوت غطاس، والإعلامي عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق.

عبد الفتاح الجبالي ينعى عبد الرحمن حافظ

وكان عبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمدينة الإنتاج الإعلامي، أعلن وفاة عبد الرحمن حافظ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق، إذ كتب عبر حسابه على «فيس بوك»: «عبد الفتاح الجبالي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمدينة الإنتاج الاعلامي، وأعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين بالشركة، ينعون ببالغ الحزن والأسى المغفور له بإذن الله، المهندس عبد الرحمن حافظ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق، داعين المولى عز وجل أن يتغمده برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان».

نقابة المهن التمثيلية تنعى عبد الرحمن حافظ

ونعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، المهندس عبد الرحمن حافظ: «تنعى نقابة المهن التمثيلية وجموع فناني مصر، القامة الكبيرة المهندس عبد الرحمن حافظ الرئيس السابق لمدينة الإنتاج الإعلامي، الذي شهدت الدراما المصرية في عهده العديد من الأعمال المتميزة التي سجلت ملحمة في تاريخ الدراما المصرية والعربية».