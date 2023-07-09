خطوات تنظيف التكييف من الغبار والأتربة لتوفير استهلاك الكهرباء

في ظل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، يلجأ المواطنون لتشغيل التكييفات للتغلب على حرارة الطقس، إلا أنه قبل تشغيل التكييف لا بد من تنظيفه من الغبار والأتربة، كما يحتاج أيضا إلى نظافة دورية، لكي يعمل بكفاءة ويوفر من استهلا الطاقة لذا يهتم المواطنون بمعرفة خطوات تنظيف التكييف من الغبار والأتربة.

خطوات تنظيف التكييف من الغبار والأتربة

‎واهتماما بما يبحث عنه الجمهور ويهتم به تقدم «الوطن» خطوات تنظيف التكييف من الغبار والأتربة في إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء على مدار الساعة، حسب جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

1 - تعد أولى خطوات تنظيف التكييف من الغبار والأتربة هي فصله من الكهرباء، وتفكيك الأجزاء المراد تنظيفها التعامل مع أجزاء التكييف بهدوء ولطف، لعدم كسر أي جزء منه.

2 - الوحدة الخارجية للتكييف يجب أن تكون نظيفة من الخارج، وتغطيتها بعازل سميك وعدم ضع أي شيء عليها.

3 - فتح الوجه الأمامي للتكييف بعد فكه وإزالته للتنظيف بشكل دقيق.

4 - إحلال المروحة وتنظيفها للحفاظ على موتور المكيف وهي سهلة الفك والتنظيف.

5 - إحضار طبق كبير به كمية من الماء والخل وقطعة قماش قطنية وفوطة وفرشاة، وابدأ بإزالة الأتربة والغبار من على مروحة التكييف باستخدام الفرشاة، ثم بلل الفوطة ونظف بها المروحة جيدا.

6 - تنظيف الموتور بالمكنسة المخصصة لذلك، لأن تراكم الأتربة بداخله يؤدي إلى إتلافه.

7 - عند تنظيف الأجزاء القريبة من الأسلاك، أحضر كيسا بلاستيكيا لتغطية الأسلاك برفق وتجنب وصول المياه إليها.

8 - يتم تنظيف الأجزاء القريبة من الأسلاك بإحضار بخاخ به كمية مناسبة من الماء والصابون، ثم رش تلك الأجزاء واتركه عليه عدة دقائق ثم قم بإزالتها بالفوطة، وبعد جفافها انزع الأكياس من على الأسلاك.

9 - وجه هواء المكنسة نحو الأجزاء التي قمت بغسلها بالماء والصابون حتي تتأكد من أنها جافة وآمنة تماما.

تنظيف التكييف من الغبار والأتربة يوفر الاستهلاك

ويساهم تنظيف التكييف من الغبار والأتربة في خفض معدلات استهلاك الكهرباء، حيث نصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، المواطنين بتنظيف التكييف والمحافظة على نظافة فلتر الهواء الموجودة بالوحدة الداخلية، وعمل ذلك بصفة منتظمة مرة كل شهر على الأقل، مشيرا إلى أنها تعد بيئة مناسبة لتكون الميكروبات بسبب تراكم الأتربة عليها، فضلاً عن أنها تقلل من كفاءة التبريد وتزود استهلاك الكهرباء.