طريقة توفير استهلاك الكهرباء في الصيف.. «خد بالك من التكييف وقطع غياره»

ترتفع درجات الحرارة بنسبة كبيرة في فصل الصيف، بشكل لا تستطيع المراوح تخفيفه في المنازل، وهو ما يدفع المواطنين لشراء التكييفات، لكنهم يواجهون مشاكل الاستهلاك المرتفع للكهرباء.

وقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عدة نصائح مهمة عند إقبال المواطنين على شراء التكييف واختيار نوعه، للترشيد في استهلاك الكهرباء، والتي جاءت على النحو التالي:

- اختر قدرة مناسبة للتكييف مع مساحة الغرفة للوصول لدرجة التبريد المناسبة فى أسرع وقت وبأقل استهلاك للكهرباء.

- احرص على شراء أنواع تكييفات ذات قطع الغيار المتوفر والتي يوجد لها مراكز صيانة.

- اختر الجهاز الأقل استهلاكاً للكهرباء، ويتم التعرف على ذلك من خلال بطاقة كفاءة الطاقة الملصقة على الجهاز.

- استشارة الفنيين قبل شراء التكييف لمعرفة ما إذا كانت كهرباء المنزل والعداد في حاجة لتغييرها قبل شراء التكييف أم لا.

- اعرف من الفنيين أفضل طريقة لتركيب التكييف دون تكسير أو تشويه لحوائط الغرفة أو البيت.

أسعار التكييفات بمحلات الأجهزة الكهربائية

وتبدأ أسعار التكييفات في مصر 2023 من 12 ألف جنيه، بحسب النوع وقوته، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

- تكييف سبليت ميجافاي يونيون أير، بارد، 1.5 حصان، بسعر 12,670 جنيها.

- تكييف سبليت يونيون أير، 1.5 حصان، بارد فقط، بسعر 11,998 جنيها.

- تكييف سبليت ديجيتال بلازما فري أير، 1.5 حصان، بسعر 11,999 جنيها.

- تكييف سبليت ديجيتال فري أير، 1.5 حصان، بارد فقط، بسعر 11,999 جنيها.

- تكييف سبليت ديجيتال فريش، 1.5 حصان، بارد فقط بسعر 12,999 جنيها.

- تكييف سبليت فريش، 1.5 حصان بارد فقط، بسعر 12,499 جنيها.

- تكييف سبليت سوبر كوول هاير، 1.5 حصان، بارد فقط بسعر 11,998 جنيها.

- تكييف سبليت ميجافاي يونيون أير، 1.5 حصان بارد فقط بسعر 11,890 جنيها.

- تكييف سبليت بيكو، موتور أنفرتر 2.25 حصان، بارد فقط بسعر 27,839 جنيها.

- تكييف سبليت تورنيدو، 2.25 حصان بارد فقط بسعر22,298 جنيها.