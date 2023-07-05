أسعار التكييف 1.5 حصان.. تبدأ بـ11 ألف جنيه

نظرا للارتفاعات المتوالية في درجات الحرارة مع بداية فصل الصيف، والتي ستكون في زيادة مستمرة خلال الأسابيع المقبلة، بسبب تأثر البلاد بمنخفض الهند الذي يعمل على زيادة نسبة الرطوبة في الطقس وارتفاع درجات الحرارة، تسعى شريحة كبيرة من المواطنين، لمعرفة أسعار التكييفات في مصر، وأرخص الأسعار وفقا لقوة التكييف، حيث يوجد فارقا سعريا بين التكييف 1.5 حصان والتكييفات من نوع 2.5 حصان.

اسعار تكيف 1.5 حصان

وتختلف أسعار تكيف 1.5 حصان، وفقا لنوع وماركت التكييف، حيث يصل الفرق بين 1000 و2000 جنيه، لذا من خلال التقرير التالي تستعرض الوطن أسعار تكييف 1.5 حصان، كما يلي.

- سعر تكييف بارد، 1.5 حصان، ماركة سبليت ميجافاي يونيون إير، 12,670 جنيه.

- تكييف 1.5 حصان بارد فقط، ماركة سبليت يونيون إير، بسعر 11,998 جنيه.

- تكييف 1.5 حصان، ماركة سبليت ديجيتال بلازما فري إير، بسعر 11,999 جنيه.

- تكييف 1.5 حصان، بارد فقط، ماركة سبليت ديجيتال فري إير، بسعر 11,999 جنيه.

- تكييف 1.5 حصان، بارد فقط، ماركة سبليت ديجيتال فريش، بسعر 12,999 جنيه.

- تكييف 1.5 حصان بارد فقط، من ماركة سبليت فريش، بسعر 12,499 جنيه.

- تكييف 1.5 حصان، بارد فقط، من ماركة سبليت سوبر كوول هاير، بسعر 11,998 جنيه.

- تكييف 1.5 حصان بارد فقط، ماركة سبليت ميجافاي يونيون إير، بسعر 11,890 جنيه.