مبادرة جديدة لتعليم الأطفال علوم القرآن بمراكز الشباب بالإسكندرية

«خيركم من تعلم القرآن وعلمة»، مبادرة جديدة أطلقتها مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية لتعليم الأطفال علوم القرآن وتحفيظهم آيات الذكر الحكيم ودرس عن التجويد وطرق التلاوة الصحيحة، من خلال مراكز الشباب بالإسكندرية على مستوى الإسكندرية وعلى أيدى شيوخ أزهريين متخصصين في تعليم الأطفال.

دعم المجتمع المصري

قالت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن هذه المبادرة جرى إطلاقها لتفعيل دور الشباب والرياضة في تربية وتقويم الأطفال والنشء لتقوم مديرية الشباب بدورها كاملاً في دعم المجتمع المصري في مختلف المجالات.

ولفتت «صفاء» إلى أن الوزارة تهتم بكل ما يخص الشباب وليس الرياضة فقط، ذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وتحت رعاية مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.

بعد صلاة الجمعة

وأوضحت دكتورة صفاء الشريف، أن البداية بمركز شباب الحرية لتميزه بتعدد الأنشطة الاجتماعية والرياضية حيث يتجمع الأعضاء من مختلف الأعمار في حلقات تحفيظ القران داخل المصلى الملحق بالمسجد كل يوم جمعة قبل الصلاة لتلقي أفضل الدروس والتعاليم الدينية ومن المعروف أن مركز الحرية يقع في منطقة مأهولة بالسكان.

ولفتت إلى أن هذا يأتي من منطلق حرص وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بأدوارها على أكمل وجه، وجعل الرياضة أسلوب حياة وتوسيع قاعدة الممارسين واكتشاف المواهب الرياضية و تماشياً مع إستراتيجية بناء الإنسان المصري وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.