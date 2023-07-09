أحمد فايق يأكل «سناك طحالب» ويخوض تجربة الطعام الكوري في «لوغاريتم» الجمعة المقبل

تنطلق أولى حلقات الموسم الجديد الجديد من برنامج «مصر تستطيع» للإعلامي أحمد فايق، الذي يأتي بعنوان «لوغاريتم»، اعتبارًا من يوم الجمعة 14 يوليو الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً، عبر قناة «dmc»، حيث جرى تصوير تلك الحلقات من شوارع كوريا، ويعتمد البرنامج منهجًا جديدًا، إذ يقدم في كل حلقة ضيفًا وتجربة مختلفة.

الباحث عماد الكومي أولى ضيوف أحمد فايق في «لوغاريتم»

ويستضيف أحمد فايق، في أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج «لوغاريتم»، الباحث المصري عماد الكومي، ابن محافظة قنا، الباحث بكلية الهندسة جامعة سيول الوطنية، أحد أعضاء فريق جامعة سيول الوطنية، المشارك في تطبيق الفاتورة الإلكترونية بوزارة المالية في الحكومة الكورية، إذ يروي تجربته في كوريا، وما الذي تعلمه من الحياة هناك، وتفسير مقولة «صعيدي في الجامعة الكورية».

أما على مستوى التجربة، فيقدم الإعلامي أحمد فايق، جولة في شوارع كوريا، للإجابة على أسئلة: لماذا لا توجد صناديق قمامة؟ وما سر الكرسي الأصفر الفارغ من الركاب في وسائل المواصلات؟ وسر تصوير الأطفال إلى جوار سور الجامعة؟ ولماذا لا يبيع الكوريين طعامهم بالكيلو؟

«سناك طحالب» وفراولة بلون التوت.. أكلات كورية لا نعرفها

كما يُعرف أحمد فايق، المصريين بطبيعة الطعام الكوري ومذاقه، خاصة «سناك الطحالب» والموز بحجم القضمة الواحدة، والفراولة بلون التوت، واليوسفي بحجم الليمون الصغير.