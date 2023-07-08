أحمد فايق يعلن إطلاق برنامج «لوغاريتم»: نبني الكثير من الجدران والقليل من الجسور

نشر الإعلامي أحمد فايق، منشورا جديدا عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، أعلن فيه عن انطلاق برنامج «لوغاريتم»، قائلا في منشوره: «نحن نبني الكثير من الجدران والقليل من الجسور، هذه المقولة العظيمة لإسحق نيوتن هي فلسفة برنامج «لوغاريتم»، معلقا «عاوز تعتبره برنامج جديد اعتبره.. عاوز تعتبره سيزون جديد من (مصر تستطيع) برده اعتبره».

وأضاف خلال منشوره: «الأهم هو إن هدفنا من المحتوى هو بناء جسور للمعرفة، وكل حلقة فيها معلومات كثيرة جدا عن كوريا، وبنحاول نكتشف النموذج ده من خلال المصريين والعرب اللي هناك والكوريين برده».

وتابع: «هتقولي ليه كوريا؟ لإن كوريا بقت في كل بيوتنا، ولادنا بيتفرجوا على مسلسلات وأفلام كوري بيسمعوا موسيقى ال بي تي إس، مبهورين بالبوب الكوري، وكوريا مش بعيدة عن أي بيت مصري وعربي».

وشرح قصده قائلا: «في لوغاريتم بنحاول مع بعض نفك الشفرة الكورية، وستبدأ إذاعة حلقات لوغاريتم على الهواء اعتبارا من الجمعة 14 يوليو 2023 في الـ7 مساء، ولوغاريتم مختلف جدا، وفي كل حلقة بيقدم ضيف وتجربة، ويستهل البرنامج حلقاته باستضافة الباحث المصري في جامعة سول، ابن محافظة قنا عماد الكومي، مستشار الأمن السيبراني وتكنولوجيا البلوك تشين، واللي كان من ضمن الفريق اللي وضع منظومة الفاتورة الاليكترونية في كوريا، وسيروي تجربته هناك وتفسيره مقولة (صعيدي في الجامعة الكورية)».

واختتم: «على مستوى التجربة هانعمل مع بعض جولة في شوارع كوريا، للإجابة على أسئلة: لماذا لا توجد صناديق قمامة؟ ما سر الكرسي الأصفر الفارغ من الركاب في وسائل المواصلات؟ سر تصوير الأطفال إلى جوار سور الجامعة؟ لماذا لا يبيع الكوريين طعامهم بالكيلو؟ وطبيعة الطعام الكوري ومذاقه، خاصة سناك الطحالب والموز بحجم القضمة الواحدة، والفراولة بلون التوت، واليوسفي بحجم الليمون الصغير، هانمشي مع بعض في عز المطر وهنركب سوا الباص والمترو هناك، وهنعمل معايشة كاملة، ونحاول فيها اكتشاف الشفرة الكورية».