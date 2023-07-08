أحمد فايق يُشوق متابعيه بـ«لوغاريتم».. و«الوطن» تكشف كواليس تصويره وأسباب اختيار الاسم

على مدار الأسبوع الماضي، حرص الإعلامي أحمد فايق عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، على تشويق متابعيه بنشر برومو برنامجه الجديد «لوغاريتم»، وكذلك عمرو الفقي الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مع استخدام جملة «مش مسلسل كوري» لوصف البرنامج الجديد، كما تم التنويه للبرنامج خلال حلقات برنامج «مصر تستطيع» الذي يُعرض على قناة «دي إم سي».

وكشفت مصادر لـ«الوطن»، أنه تم استخدام جملة «مش مسلسل كوري» لوصف حلقات البرنامج الجديد، لأن حلقات البرنامج تم تصويرها بالكامل في كوريا، وقدم تجربة المصريين هناك وكيف أنهم شركاء نجاح في منظومة متكاملة، ومن المقرر أن يعرض برنامج «لوغاريتم» الشخصيات المصرية الناجحة، وكذلك استكشاف التجربة الكورية من خلالها، و اكتشاف العادات والتقاليد والثقافة الكورية الموجودة لدى من الأجيال الجديدة، كما يستعرض البرنامج الاختلافات والتشابهات بين الشعبين المصري والكوري.

تقديم الشفرة الكورية كلغز يتم حله حلقة تلو الآخرى

وكشف المصدر لـ«الوطن» سبب إطلاق اسم «لوغاريتم» على البرنامج، لافتًا إلى أن الإعلامي أحمد فايق خلال حلقاته يقدم الشفرة الكورية كلغز يتم حله حلقة تلو الآخرى، ويفاجئ مشاهديه بتجارب للطعام وطبيعة الحياة والتعامل مع الكوريين، كاشفا أسرار معتقدات الكوريين التي تتشابه مع المصريين كثيرا، كما يفسر سر ألعابهم الشعبية ويخوض تحديات معهم في الكثير منها.

مواعيد عرض برنامج «لوغاريتم»

ويُعرض برنامج «لوغاريتم» يوم الجمعة أسبوعيا في تمام السابعة مساء، كما يُعرض برنامج «مصر تستطيع» الذي يهتم بشؤون العلماء والخبراء المصريين المقيمين فى الخارج، الخميس من كل أسبوع في الموعد نفسه، فالبرنامج يعد وجها جديدا من وجوه مصر تستطيع.

وحصلت «الوطن» من مصادرها على صور حصرية من البرنامج تكشف جولات فايق في شوارع كوريا والكنز الذي اكتشفه عن المصريين هناك.

يذكر أنّ الإعلامي أحمد فايق يقدم برنامج «مصر تستطيع»، على قناة «دي إم سي»، وهو برنامج أسبوعي يهتم بشؤون العلماء والخبراء المصريين المقيمين في الخارج، وأي كفاءة أو موهبة مصرية حول العالم، بهدف التواصل معهم ثم الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم فيما يعود بالنفع على الوطن في إطار خطة التنمية الجاري تنفيذها.