«التعليم» تكشف موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023، مشيرا إلى أن كنترولات الثانوية العامة انتهت من تصحيح عدد كبير من امتحانات الثانوية العامة 2023، كان آخرها الجغرافيا والكيمياء، كما اقتربت من الانتهاء من تصحيح الفيزياء والتاريخ.

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من المتوقع إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، في نهاية شهر يوليو الجاري، وذلك بعد الانتهاء من التصحيح الإلكتروني ورصد الدرجات، وتحديد أوائل الثانوية العامة 2023 في الشعبتين العلمية والأدبية واعتمادها من وزير التربية والتعليم.

أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة تتم بشكل منضبط ودقيق

وأشار المصدر، إلى أن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة تتم بشكل منضبط ودقيق مراعاة لمصلحة الطلاب وحتى يحصل كل طالب على حقه، مشيرًا إلى أنه سيتم إجراء تدقيق يدوي لعينة من أوراق إجابات امتحانات الثانوية العامة 2023، لضمان جودة التصحيح الإلكتروني والذي سيتم في الأسئلة المقالية والأسئلة الموضوعية وذلك لطمأنة الطلاب.

ختام امتحانات الثانوية العامة 2023

ويختتم طلاب الثانوية العامة، امتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023، يوم الخميس 13 يوليو الجاري، وفقا للجداول المعلنة والمعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

ويؤدي طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية الرياضيات (الدورالأول) يوم الثلاثاء 11 يوليو الامتحان في مادة الرياضيات التطبيقية (الديناميكا)، فيما يؤدي الطلاب يوم الخميس 13 يوليو امتحان مادة الأحياء للشعبة العلمية علوم، وامتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية للشعبة العلمية رياضة، والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.