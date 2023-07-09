سعر اليورو اليوم الأحد في البنوك.. استقرار ملحوظ أمام الجنيه

سجل سعر اليورو اليوم الأحد، استقرارا ملحوظا أمام الجنيه المصري في مختلف البنوك، وتسعترض الوطن، سعر صرف اليورو أمام الجنيه في البنوك المصرية وفقا لآخر تحديثات البنوك.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

بلغ سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصري 33.42 جنيه للشراء، و33.85 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي

سجل سعر اليورو اليوم في البنك المركزي 33.82 جنيه للشراء، و33.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي

وصل سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي إلى 33.42 جنيه للشراء، و33.85 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك Cib

سجل سعر اليورو اليوم في بنك Cib نحو 33.53 جنيه للشراء، و33.97 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الاسكندرية

استقر سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية عند 33.53 جنيه للشراء، و33.96 جنيه للبيع تبعا لبنك الإسكندرية.

سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي الاسلامي

وبلغ سعر اليورو اليوم في مصرف أبوظبي 33.57 جنيه للشراء، و33.96 جنيه للبيع.