سجل اليورو خلال الفترة الماضية، استقرارًا في الأسعار مقابل الجنيه المصري في جميع البنوك المصرية، حيث تستعرض «الوطن» سعر اليورو اليوم السبت 8-7-2023 في البنوك المصرية، وفقا لما أعلنته البنوك من خلال مواقعها الرسمية على الإنترنت في آخر تحديث للأسعار.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري «بيع»: 33.71 جنيه.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري «شراء»: 33.57 جنيه.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري «بيع»: 33.49 جنيه.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري «شراء»: 33.31 جنيه.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سعر اليورو اليوم في بنك مصر «بيع»: 33.85 جنيه.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر «شراء»: 33.41 جنيه.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية «بيع»: 33.60 جنيه.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية «شراء»: 33.42 جنيه.

سعر اليورو اليوم البنك التجاري الدولي CIB

سعر اليورو اليوم البنك التجاري الدولي CIB «بيع»: 33.61 جنيه.

سعر اليورو اليوم البنك التجاري الدولي CIB «شراء»: 33.42 جنيه.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة «بيع»: 33.60 جنيه.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة «شراء»: 33.42 جنيه.