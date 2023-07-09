«شباب كفر الشيخ»: فتح باب التقديم لفرق «الشمندورة» للمواهب الغنائية

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، عن استقبال طلبات الراغبين في الالتحاق بفرق «الشمندورة» من المواهب الغنائية والتمثيلية بمقر المديرية حتى يوم 11 يوليو وفق شروط معلنة، بعد إعلان وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة» بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA، عن تقديم فرصة للانضمام لفرق الشمندورة بالمحافظات، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

ما هي فرق «الشمندورة»؟

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ فرق «الشمندورة» هي فرق غنائية تُناقش قضايا سكانية مهمة مثل «تنظيم الأسرة، الزواج المبكر، العنف القائم على النوع الاجتماعي»، وغيرها من القضايا، ومن خلال الانضمام لفرق الشمندورة، للشباب المشاركة في تأليف وتلحين أغاني مختلفة عن قضايا مجتمعية مهمة، بالمشاركة مع شباب من محافظات مختلفة.

شروط الانضمام لفرق «الشمندورة»

وكشف «محروس»، عن شروط الانضمام لفرق «الشمندورة» وهي أنّ يكون المتقدم عُمره بين 18 حتى 35 عام، ولديه اهتمام بالقضايا السكانية، ويتمتع بحس فني، ولديه موهبة الغناء والتمثيل والتأليف والإخراج، ويلتزم بالمواعيد المقررة من قبل المُنظمين، ولديه رغبة في التعلم، والالتزام بحضور التدريب ولفترات طويلة.

وأوضح «محروس»، أنّ التقديم بفرق «الشمندورة» سيكون بديوان عام مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ من خلال إدارة نظم المعلومات بالدور الرابع، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة شريف السواق، منسق أندية السكان بالمديرية، لافتاً أنّ التقديم متاح حتى يوم 11 يوليو الساعة 10 صباحاً.