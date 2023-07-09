أمين الفتوى يوضح لـ«قناة الناس» مفهوم التيمم وشروطه.. «فيديو»

قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنَّ العبادات في الشريعة الإسلامية مبنية على التيسير، مشيرا إلى أن التيمم شرعه الله في حالات معينة تيسيرا على عباده في إقامة الشعائر، مستشهدا بالآيات القرآنية «فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيد طيبا».. «يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر».. «لا يكلف الله نفسا إلا وسعها» بمعنى أن ما تستطيعه من عبادات هو ما أمرك به الله أن تؤديه.

كمال: عبادة التيمم تقوم مقام الاغتسال والوضوء

وأضاف «كمال»، خلال استضافته ببرنامج «فتاوي الناس» على شاشة «قناة الناس» اليوم الأحد، أن عبادة التيمم تقوم مقام غسل الأعضاء في الوضوء أو الاغتسال الكامل وهو «نقل التراب إلى الوجه والكفين وإلى المرفقين» ببساطة، وهو أمر سهل للغاية به الكثير من التيسير.

التيمم والتيسير في العبادات

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء، «التيسير في العبادات يظهر جليا في مسألة التيمم ومعناه الفقهي «الطهارة الترابية التي تسد محل الطهارة المائية وهي الوضوء أو الغسل»، فإذا لم يكن لديك المقدرة في استعمال الماء أو ليس هناك ماء يكفي للوضوء أو الاغتسال فهنا يجوز التيمم وهو من رحمة الله والتيسير بدلاً من الأمر بالبحث عن الماء في أماكن بعيدة بل يجوز هنا استخدام التراب في التطهر».