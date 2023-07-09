ميتلاند: لم نتلق عرضا رسميا من الأهلي لضم إمام عاشور

نفى هافيد جاكوبسن، المتحدث الرسمي باسم النادي ميتدلاند الدنماركي، وصول عرض رسمي من النادي الأهلي لضم إمام عاشور، لاعب الفريق الدنماركي والمنتخب المصري، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد جاكوبسن لـ«الوطن سبورت» أن سياسة نادي ميتلاند الدنماركي عدم التعليق على أي أنباء أو شائعات وتكهنات بدون حدوث شيء رسمي، مشيرًا إلى أن النادي لم يتلق أي عرض حتى الآن لشراء إمام عاشور.

ميتلاند يكشف موقف عودة إمام عاشور

وعن موعد عودة إمام عاشور وانتظامه مع الفريق في الفترة المقبلة، قال المتحدث الإعلامي باسم النادي الدنماركي أن الأمر هو شأن داخلي لدى النادي هو من سيحدده.

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