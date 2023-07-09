عاجل.. إبراهيم فايق يكشف موقف الأهلي النهائي من ضم إمام عاشور

كشف الإعلامي إبراهيم فايق، موقف الاعب إمام عاشور، والذي حدده في 4 أطراف، أولهم طرف نادي ميتلاند الدنماركي، والذي يمتلك عقد اللاعب عاشور، حيث إنه بامتلاكه لهذا العقد لا يستطيع اللاعب الانتقال لأي ناد آخر دون موافقته: «برغبة إمام أو غصب عنه النادي يمتلك عقده وهيرجعله هيرجعله».

فايق: داخل النادي الأهلي فهناك انقسام باللجنة الفنية

وأضاف «فايق» خلال تقديمه لبرنامجه «جمهور الثالثة»، والمذاع على فضائية ONTime، أنه يوجد انقسام داخل اللجنة الفنية بالنادي الأهلي بين من يرفض وجود إمام عاشور، وآخرين يرون أن المدير الفني للنادي يحتاج اللاعب، «هناك اسمان بالتحديد يرفضان إمام عاشور».

إبراهيم فايق: تياران داخل الأهلي للتعاقد مع إمام عاشور

وتابع: «ده معناه إن فيه تيارين، وده معناه إنه في أي وقت من الأوقات المفاوضات ماشية إن أمام يخلص، أو مش عايزين خلاص، ولحد اللحظة اللي بنتكلم فيها إحنا في الحتة دي، والمدير الفني راجل أجنبي ملهوش دعوة باللي حصل من الجمهور من قبل، ده مدير فني وعايز مصلحة الفرقة».