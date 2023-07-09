أسعار اللحوم اليوم الأحد بالأسواق المصرية.. اعرف كيلو الكندوز بكام

شهدت اسعار اللحوم الحمراء بأنواعها المختلفة استقراراً ملحوظاً داخل الاسواق، اليوم الأحد، نظراً لوفرة المعروض من اللحوم بعد عيد الأضحى المبارك، وتعتبر اللحوم من أهم السلع الغذائية التي يعتمد عليها المصريون في الحصول علي البروتين والفيتامينات المختلفة، وتعد من أشهى الماكولات.

أسعار اللحوم اليوم الأحد بالأسواق المصرية

واستقرت أسعار اللحوم اليوم الأحد 9-7- 2023 بالأسواق المحلية ومحلات الجزارة، حيث يتراوح السعر ما بين 200 إلى 330 جنيهاً للكيلو حسب النوع، ويختلف السعر من مكان لآخر.

أسعار اللحوم اليوم الأحد 9-7- 2023

واستقر سعر كيلو اللحم الجملي ما بين 200 إلى 250 جنيهاً.

بينما يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن بين 320 إلى 350 جنيهاً.

ويتراوح سعر كيلو لحم الكندوز بين 260 و330 جنيهاً.

ويبلغ سعر كيلو اللحم المفروم بين 240 إلى 300 جنيه.

ويتراوح سعر كيلو لحم كباب الحلة بين 260 و330 جنيهاً.

ويبلغ سعر كيلو اللحم البتلو ما بين 250 إلى 350 جنيهاً.

يتراوح سعر كيلو اللحمة المجمدة بين 130 و170 جنيهاً.

يتراوح سعر كيلو الكبدة البلدي بين 300 و330 جنيهاً.

يتراوح سعر كيلو الكبدة الضان بين 230 و260 جنيهاً.