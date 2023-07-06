أسعار اللحوم اليوم في المجمعات الاستهلاكية.. بكم كيلو الضأن اليوم؟

اللحوم هي المصدر الغذائي الأساسي الذي يمد الجسم بالبروتينات التي يحتاج إليها، ما يجعلها وجبة أساسية على مائدة الطعام المصرية، ويحرص العديد من محبيها على متابعة أسعار اللحوم اليوم، حيث تحرص المجمعات الاستهلاكية على توفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عليهم، فضلا عن توفيرها الكثير من السلع الأخرى، حتى يتمكنوا من شراء ما يحتاج إليه المنزل من طعام بسعر مناسب لهم.

وتحرص المجمعات الاستهلاكية على توفير الكثير من أنواع اللحوم المتنوعة، والتي يختلف سعرها حسب جودتها، وإذا كانت مستورة أو بلدي، ونوضح من خلال هذا التقرير أسعار اللحوم اليوم في المجمعات الاستهلاكية، والتي جاءت كالتالي:

أسعار اللحوم اليوم في المجمعات الاستهلاكية

- اللحوم البلدي: يصل سعر كيلو اللحوم البلدي الطازج إلى 260 جنيها.

- لحوم الضأن: ويصل سعر كيلو اللحوم الضاني الطازجة إلى 220 جنيها.

- المفروم: 190 جنيهًا للكيلو.

- السجق: 190 جنيهًا للكيلو.

- اللحوم السودانية: 195 جنيهًا.

- البفيتك: 195 جنيهًا.

- الكبدة: 195 جنيهًا.

أسعار اللحوم المجمدة اليوم

- اللحوم البلدي المجمدة: 120 جنيهًا.

- اللحوم المجمدة البرازيلية: 105 جنيهات.

- اللحوم البتلو المجمدة: 130 جنيهًا.

- اللحوم الضأن المجمدة: 170 جنيهًا.

- الكبدة المجمدة: 87 جنيهًا.

- المفروم البرازيلية المجمدة: 95 جنيهًا.

- اللحوم البتلو المجمدة: 130 جنيهًا.