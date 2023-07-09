أسعار اللحوم اليوم.. منخفضة بنسبة 20% في المجمعات الاستهلاكية

شهدت أسعار اللحوم استقرارًا خلال الفترة التي أعقبت عيد الأضحى المبارك، ونظرًا لأن اللحوم إحدى السلع الغذائية التي لا يستغني عنها المواطنون، فإن أسعار اللحوم اليوم، تكون محل اهتمامهم دومًا، لمعرفة التغير في السعر، وبالتالي شراء الكميات المناسبة وتخزينها.

من أين يمكن شراء اللحوم بأسعار مخفضة؟

وتوفر المنافذ الحكومية اللحوم والسلع الغذائية بأسعار مناسبة وأقل من المحال التجارية، ويمكن للمواطنين الحصول عليها من خلال المجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارات التموين والداخلية والزراعة.

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجهور القراء على مدار الساعة تستعرض «الوطن» أسعار اللحوم اليوم، والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار اللحوم اليوم بالمجمعات الاستهلاكية

- سعر كيلو اللحوم البلدية الطازجة 260 جنيهًا.

- سعر كيلو من لحوم الضأن الطازجة 220 جنيها.

- سعر كيلو اللحوم المفرومة 190 جنيهًا.

- سعر كيلو السجق 190 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحوم السودانية 195 جنيهًا.

- سعر كيلو البفتيك 195 جنيهًا.

- سعر كيلو الكبدة 195 جنيهًا.

أسعار اللحوم المجمدة اليوم

- سعر كيلو اللحوم المجمدة 120 جنيهًا.

- سعر كيلو اللحوم البرازيلي المجمد 160 جنيها.

- سعر كيلو اللحم الهندي المجمد 130 جنيها.

- سعر كيلو الضأن المبرد 250 جنيها.

- سعر كيلو اللحوم البتلو المجمدة 130 جنيهًا.

- سعر كيلو لحوم الضأن المجمدة 170 جنيهًا.

- سعر كيلو الكبدة المجمدة 87 جنيهًا.

- سعر كيلو المفروم البرازيلي المجمد 95 جنيهًا.

انخفاض أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية توسعت في استيراد رؤوس الماشية الحية قبل عيد الأضحى لتأمين المخزون الاستراتيجي، وتستمر في طرح اللحوم بأسعار مخفضة، بنسبة تخفيض تصل إلى 20% عن أسعار السلاسل التجارية الخارجية.