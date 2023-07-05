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استقرار أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 5-7-2023 في المنافذ والمجمعات الاستهلاكية

كتب:

انتصار الغيطانى
02:58 م | الأربعاء 05 يوليو 2023
أستقرار أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 5-7-2023

أستقرار أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 5-7-2023

تستمر وزارة التموين والشركة القابضة للأغذية، في ضخ اللحوم اليوم بجميع منافذها اليوم، خاصة بعد عودة إقبال المواطنين على شراء اللحوم ومشتقاتها عقب انتهاء إجازة العيد وعودة الموظفين إلى العمل مرة أخرى.

أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

وتختلف أسعار اللحوم اليوم الأربعاء في المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، بناء على نوعها وجودتها، بين اللحوم البلدية أو المستوردة البلدي، أو المستوردة المجمدة، وبين اللحوم البرازيلية والسودانية، وسجلت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء بالمنافذ الحكومية والجمعيات الاستهلاكية، ومنافذ التموين، كما يلي.

أسعار اللحوم المجمدة اليوم

- اللحوم المجمدة 120 جنيهًا.

- اللحوم المجمدة البرازيلية 105 جنيهات.

- اللحوم البتلو المجمدة 130 جنيهًا.

- اللحوم الضأن المجمدة 170 جنيهًا.

- الكبدة المجمدة 87 جنيهًا.

- المفرومة البرازيلية المجمدة 95 جنيهًا.

-  للحوم البتلو المجمدة سعرها إلى 130 جنيهًا.

أسعار اللحوم الطازجة اليوم 

- المفرومة الطازجة 190 جنيهًا للكيلو.

- السجق الطازج 190 جنيهًا للكيلو.

- اللحوم السودانية الطازجة 195 جنيهًا.

-  كيلو اللحوم البلدي الطازج إلى 260 جنيها.

- اللحوم الضاني الطازجة 220 جنيها.

- البوفيتك الطازج 195 جنيهًا.

- الكبدة الطازجة 195 جنيهًا.

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بقلم انتصار الغيطانى