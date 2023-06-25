باكستان تعلن تفكيك 6 شبكات لتهريب المهاجرين إلى أوروبا عبر ليبيا

أعلنت وكالة التحقيق الفيدرالية في باكستان، اليوم الأحد، عن نجاحها في تفكيك ست شبكات لتهريب المهاجرين إلى أوروبا، عبر السواحل الليبية، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» قبل قليل.

وأوضحت مصادر الوكالة أنها تجري تحقيقات مكثفة في حادث وفاة عدد من الباكستانيين، إثر غرق مركب للمهاجرين انطلق من ليبيا نحو إيطاليا، الأسبوع الماضي، وأنها تمكنت من اعتقال قائد شبكة لتهريب البشر، وهو سعيد سونيارا، الذي يدير الشبكة بمساعدة نجليه، أحدهما يُقيم في إيطاليا والآخر يقيم في ليبيا، بالإضافة إلى 4 أشخاص آخرين من مدينة كجرات الباكستانية، يقيمون في ليبيا.

التوصل إلى 6 شبكات محلية لتهريب الباكستانيين

كما أضافت وكالة التحقيق الفيدرالية أنه تم الاستعانة بالمعلومات التي قدمتها عائلات الضحايا الذين لقوا حتفهم إثر غرق المركب، واستنادًا على البلاغات التي سجلتها العائلات لدى الشرطة تم التوصل إلى ست شبكات محلية متورطة في تهريب الباكستانيين إلى الدول الأوروبية بطرق غير شرعية، مؤكدة أنه يتم مواصلة التحقيق مع المعتقلين من عناصر الشبكات المذكورة، وسيتم اتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقهم.

مصرع 67 باكستانياً ضمن ركاب مركب للهجرة غير الشرعية

وأعلنت السلطات الباكستانية الأسبوع الماضي، عن مصرع ما لا يقل عن 67 باكستانيًا، كانوا على متن مركب يقل عشرات من المهاجرين غير الشرعيين، الذي غرق قبالة السواحل اليونانية، في وقت سابق من هذا الشهر، وتبين أن الضحايا من عدة دول مختلفة.