مقرر بالحوار الوطني: اتجاه عام بضرورة وجود أحزاب قوية تعبر عن الشارع

قال النائب إيهاب الطماوي، مقرر لجنة الأحزاب بالحوار الوطني، إن الاتجاه العام في الحوار الوطني، هو أن الجميع يرغبون في أحزاب قوية معبرة عن الشارع، ومن ثم فإن الاتجاه إلى أن التعديلات التي ستدخل على قانون الأحزاب السياسية تساهم في دعم وتقوية الأحزاب السياسية.

وأضاف «الطماوي»، خلال حواره مع الإعلامي محمود السعيد، مقدم برنامج «الحوار الوطني»، على قناة «اكسترا نيوز»: «سيكون مطروحا في ورش العمل مناقشة مختلف الآراء والآليات، ولكن طالبوا بأن تدفع الدولة دعما ماديا للأحزاب أو إطلاق قنوات تلفزيونية وإعفائها من الرسوم المقررة».

الطماوي: اتفاق على أن الأحزاب في حاجة إلى دعم مادي

وتابع مقرر لجنة الأحزاب بالحوار الوطني: «هناك اتفاق على أن الأحزاب في حاجة إلى دعم مادي، لكن لم يتم الاتفاق عليه، فقد يرى البعض أن هناك أعباءً ثقيلة ملقاة على كاهل الدولة، فليس من المعقول أن تدعم 106 أحزاب».

الطماوي: ضرورة العمل في إطار محددات معينة

وأكد أن كل حزب سياسي قائم عليه أن يعمل في إطار محددات معينة؛ فالأحزاب السياسية كلها يجب أن تمارس الديموقراطية في اختيار قياداتها وتشكيلاتها التنظيمية من مستوى القرية والشياخة إلى القمة، وإذا استطاعت فعل ذلك سيكون لها عضوية كبيرة على مستوى 27 محافظة، وسيكون لديها مقار وإحساس بالمواطنين في كل شبر بمصر، ومن البديهي أنها ستشارك في المجالس الشعبية المحلية.