باحثة: القضية السكانية من أهم ملفات الحوار الوطني.. وتؤثر في معدلات الفقر

قالت سلمى عبدالمنعم باحثة في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن القضية السكانية متعددة الأبعاد لأن آثارها تؤثر بصورة كبيرة على مختلف المجالات والمستويات.

وأضافت في حوارها مع الإعلامي محمود السعيد، مقدم برنامج «الحوار الوطني»، على قناة اكسترا نيوز: «القضية السكانية كانت تمثل سببا رئيسيا ومهما لتعطل الأداء في الملف الحقوقي، حيث تؤثر في حقوق الإنسان ومعدلات التنمية وخفض معدلات الفقر ورفع متوسط الدخل للفرد، القضية السكانية من أهم أولويات المحور المجتمعي الذي يناقشه الحوار الوطني».

تمكين الشباب من أهم الملفات التي تدعمها المؤسسات الرسمية للدولة

وأوضحت أن ملف تمكين الشباب من أهم الملفات التي تدعمها المؤسسات الرسمية للدولة، وهو ما انعكس بصورة كبيرة جدا في الحوار الوطني.

وأكدت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يؤمن بنظرية تمكين الشباب على مدار عقد كامل، وهو ما ظهر في المؤتمرات الوطنية والبرامج التدريبية التي يتم تنسيقها في الجامعات والمدارس والأكاديمية الوطنية.

وأشارت، إلى أن تمكين الشباب تساعد على اتخاذ خطوات سريعة جدا في تحقيق التنمية، ويعزز ثقة الشباب في مؤسسات الدولة.