إعلامية: الحوار الوطني ساهم في عودة الحياة الحزبية على الساحة السياسية

قدمت الإعلامية حور محمد، شرحا لملخص عمل وجلسات لجنة الأحزاب السياسية في الحوار الوطني، وما دار فيها من مناقشات وتوصيات خلال الأسابيع الماضية، وذلك في حلقة اليوم من برنامج «الحوار الوطني» على قناة «إكسترا نيوز».

وقالت «حور»: «سبق أن أقر مجلس أمناء الحوار الوطني جدول أعمال الجلسات الأسبوعية وذلك بعد التشاور مع مقرري العموم والمقررين المساعدين لقضايا المحور السياسي ليكون كل يوم أحد طوال فترة انعقاد اللجان».

وأضافت: «تنبثق لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطني عن المحور السياسي، وتعد من أهم اللجان نظرا لطبيعة عملها والقضايا التي تندرج تحتها، لاسيما أن الحوار الوطني كانت له مساهمة بشكل رئيسي ومباشر في عودة الحياة الحزبية مجددا للساحة المصرية».

الحوار الوطني سيناقش القضايا الخاصة بالأحزاب

وتابعت، بأن لجنة الأحزاب السياسية في الحوار الوطني منوطٌ بها مناقشة القضايا الخاصة بها وأهمها قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، إضافة إلى تشكيل وتخصصات لجنة الأحزاب والحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب.

وأشارت، إلى أن لجنة الأحزاب عقدت جلستين امتدتا لـ16 ساعة عمل لمناقشة قواعد تعزيز ودعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها، بالإضافة إلى تشكيل وتخصصات لجنة الأحزاب والحوكمة المالية والإدارية داخل الأحزاب، حيث شهدت مشاركة كبيرة من أطياف المجتمع المصري كافة.