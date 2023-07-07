«إكسترا نيوز» تستعرض أبرز إنجازات الحوار الوطني.. لم شمل القوى السياسية

استعرضت قناة «إكسترا نيوز» اليوم الخميس، تقريرًا حول إنجازات الحوار الوطني على مدار الأسابيع الأربعة الماضية خلال عقد لجان محاوره الثلاثة للعديد من الاجتماعات التي تناولت كل القضايا التي تشغل الرأي العام سواء على الساحة السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، ونستعرض هذه الإنجازات في النقاط التالية:

استقبال آلاف المشاركات

- اجتماعات ومشاورات مستمرة خلال عام لإنجاز الحوار الوطني.

- التوافق بين أطراف الحوار على أطر مبدئية مشتركة.

- لم شمل كل القوى السياسية على مائدة واحدة.

- الأحزاب والقوى السياسية قدموا العديد من الأفكار.

- استقبال آلاف المشاركات من أطياف الشعب المختلفة.

- مجلس الأمناء حرص على ألا يتم استبعاد أي مقترح.

- مشاركة أعضاء الحوار الوطني ببعض الفعاليات والمبادرات الوطنية.

- قضايا الحوار معبرة عن حالة مصر وعن أبرز اهتمامات المواطن.

- تم التشخيص الدقيق لمشكلات وتحديات المجتمع المصري.

- تشكيل كل لجان الحوار ومحاوره وتحديد القائمين على إدارته.

- إعداد محاور موضوعات مهمة لطرحها في جلسات النقاش.

- الحوار دعا إلى لقاءات جماهيرية في مختلف المحافظات.

- إجراءات حوارات مجتمعية في أنحاء المحافظات.

- الحوار نجح في خلق حالة حوار داخل كل مؤسسة وحزب وقرية.

- جرى عقد حوارات بين الأحزاب وبعضها لأول مرة منذ سنوات.

- تفعيل لجنة العفو الرئاسي مجددا واستمرار خروج المحبوسين.

الحوار الوطني خطوة مهمة وجادة

- الحوار الوطني خطوة مهمة وجادة في طريق الإصلاح السياسي.

- استمرار الإشراف القضائي بالانتخابات ضمان لنزاهة الانتخابات.

- الحوار الوطني له دور في عدد من النواحي السياسية والاقتصادية.

- الحوار الوطني حدث ونقلة نوعية بتاريخ الحياة السياسية بمصر.