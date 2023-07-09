ارتفاع نسبة الإشغالات في مصيف بلطيم إلى 100% خلال الأسبوع الأول من يوليو

قال محمود الخطيب، مدير عام العلاقات العامة والإعلام، بمدينة مصيف بلطيم، في كفر الشيخ، إنه لم يتم رصد أي حالات غرق حتى اليوم، وذلك يرجع لاتباع واختيار أفضل العناصر من المنقذين للغوص على شواطئ المصيف ال 6، بما يهدف لحماية أرواح الرواد به.

حركة الأمواج بالبحر الأبيض المتوسط

وأوضح أن حركة الأمواج بالبحر الأبيض المتوسط بسواحل بلطيم، منذ أمس وحتى اليوم مرتفعة للغاية، كما جاء في بيان هيئة الإرصاد الجوية المصرية، وهو الأمر الذي تطلب اليقظة والحيطة والمجهود المضاعف في العمل من قبل المنقذين لحماية الزائرين من حدوث أي حالات غرق.

105 ألف نسبة إشغالات مصيف بلطيم

وأوضح «الخطيب»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نسبة إشغالات مصيف بلطيم بلغت نحو 105 آلف مصطاف دخل 15ألف شقة سكنية، وفيلات، وشاليهات، مشيراً أن نسبة الإشغالات بالمصيف بلغت 100%، منذ مطلع الشهر الجاري وحتى اليوم، وسط تزايد أعداد المصطافين لما يتميز به المصيف كمصيف عائلات، وهواء نقي، وتوفير كافة الخدمات للمواطنين به بأسعار مناسبة.

إقبال كبير للزائرين خلال فترات الليل

وأشار إلى أن مصيف بلطيم يشهد أثناء فترات الليل قدوم إعداد كبيرة بخلاف المواطنين النزلاء في مصيف بلطيم، للاستمتاع بالتنزه في الحدائق، ومشاهدة الحفلات الترفيهية، وقضاء وقت ممتع مع أسرهم حتي فجر اليوم التالي ليغادروا مع أول ضوء، نظراً إلى أن نسبة الإشغالات كاملة العدد بالمصطافين.