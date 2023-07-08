توفير منفذ لصرف العيش المدعم للمصطافين في مصيف بلطيم

أكد محمود الخطيب، مدير عام العلاقات العامة في مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، أن اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، شدد على توفير كافة الخدمات للمواطنين القادمين للمصيف خلال فصل الصيف، لافتا أن إدارة مصيف بلطيم وبالتنسيق مع مديرية التموين في كفر الشيخ، وفرت منفذا لتوزيع وبيع العيش المدعم على المصطافين بمنطقة ميدان الأمل بالمصيف، على أن يبدأ توزيع العيش من الساعة 7 صباحا يوميا طوال موسم الصيف.

خدمات متكاملة للمصطافين

وقال «محمود»، في تصريحات لـ«للوطن»، إن هيثم عطية، رئيس مجلس ومدينة مصيف بلطيم، يتابع تنفيذ تكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لتوفير خدمات ترفيهية ووسائل نقل للمصطافين، علاوة على توصيل كافة المرافق من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء ووسائل لمقاومة الحشرات الضارة على مدار الساعة.

شواطئ مجانية في مصيف بلطيم

يذكر أن مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، والواقع على مياه البحر الأبيض المتوسط، يوجد به 6 شواطئ وجميعها بالمجان، ويستقبل المصيف مع حلول فصل الصيف من كل عام نحو 3 ملايين مصطاف.