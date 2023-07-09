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فيفي عبده تكشف عن خضوعها لعملية جراحية صعبة: «مبحبش أستعطف الناس»

كتب:

أحمد حسين صوان
09:22 م | الأحد 09 يوليو 2023
فيفي عبده

فيفي عبده

كشفت الفنانة فيفي عبده، أنها تعرضت لوعكة صحية شديدة مؤخرًا، كادت أن تفقدها الحركة مؤقتًا، لتخضع بعدها لعملية جراحية عاجلة، «فجأة الغضروف ضغط على الأعصاب وماكنتش قادرة أضغط على رجلي».

وقالت فيفي عبده، خلال لقائها في تصريحات تلفزيونية، إنّ العملية الجراحية كانت شديدة الصعوبة ودقيقة جدًا، كما أنها اكتشفت إصابتها في القلب قبيل لحظات قليلة من دخول غرفة العمليات.

وأضافت، أنها كانت ترغب في عدم الإعلان عن خضوعها لعملية جراحية، «مش عاوز أطلع أستعطف الناس، أنا أحب أكون واقفة زي الأسد.. عشان كده مش عاوزة أقول للناس إني خضعت لجراحة.. لما بطلع على السوشيال ميديا بظهر دايمًا مبسوطة وبسمع مزيكا وارقص».

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بقلم أحمد حسين صوان

محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.