فيفي عبده تكشف سبب غيابها عن السوشيال ميديا بـ«فلتر الخفاش»

قالت الفنانة فيفي عبده، إنها مرّت خلال الأيام الماضية بأزمة صحية، جعلتها غير قادرة على التواصل مع جمهورها ومتابعيها بالسوشيال ميديا، وأبدت اعتذارها لعدم الرد على الاتصالات الهاتفية التي تلقتها مؤخرًا، بسبب مرضها الشديد الذي حال دون ذلك، وتأكيدها أنها قررت طمانة جمهورها من خلال مقطع فيديو نشرته عبر حسابها بـ«إنستجرام».

الحالة الصحية للفنانة فيفي عبده

وظهرت فيفي عبده، لتقدم الاعتذار لجمهورها ومتابعيها بسبب غيابها وعدم التواصل معهم على مدار الأيام الماضية، وتأكيدها أن ذلك بسبب إصابتها بدور برد شديد «أعتذر لأصدقائي وكل من سأل عني، ولكن أنا أغلقت هاتفي ولم أستطع الرد، ولم أتواصل عبر السوشيال ميديا كذلك».

إصابتها بدور برد

وعن حالتها الصحية أشارت إلى إصابتها بنزلة برد شديدة أثرَت عليها، ما جعلها تختفي عدة أيام حتى تتعافى بالقدر الكافي «كان عندي إنفلونزا.. ولكن الحمدلله ربنا شفاني وعفاني»، وتفاعل معها متابعيها بدعواتهم لها بالشفاء العاجل.

فيفي عبده تمازح الجمهور

ومازحت فيفي عبده، متابعيها عبر انستجرام، من خلال الظهور عبر استخدام «فلتر الخفاش»، بقولها: «حلو الخفاش ده.. قولت أطمنكم عليّ بالشكل ده، الحمدلله أنا كويسة أوي».