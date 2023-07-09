أمين الفتوى لـ«قناة الناس»: الإفتاء بغير علم قد يذهب بحياة إنسان

حذَّر الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من خطورة الفتوى بغير علم، التي قد تؤدي إلى التشديد على المسلمين أو حتى وقوعهم في مكروه، مستشهدا بما حدث مع أحد صحابة رسول الله سيدنا جابر في سفره.

«كمال» يروي ما حدث مع سيدنا جابر

أضاف «كمال» خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس» على شاشة «قناة الناس» اليوم، أنَّ «ما حدث مع الصحابي سيدنا جابرـ عندما كان في سفر، ووقع حجر على أحدهم وأصابه، فأخبروه «لا نجد لك رخصة»، ولما اغتسل مات.. فلما عادوا ووصل الأمر إلى رسول الله قال، «قتلوه قتلهم الله.. ألا سألوا إذا لم يعلموا.. إنما كان يكفيه أن يتيمم»، وغضب رسول الله، سيلان الدم هنا يؤدي إلى الوفاة، وكان الأولى استعمال الرخصة والتيمم.

إذا لم تمتلك المعلومة فأمر جلل أن تفتي بدون علم

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء: «أمر عظيم إذا لم تمتلك المعلومة فلا تفتي للناس، لأنك قد تكون سبب في فقد الإنسان عضو من أعضاءه أو تذهب بحياته.. والتيمم يغني عن الوضوء والغسل عند فقد الماء.. ليصلي وصلاته صحيحة»، وإذا كان في استعمال الماء ضرر فنلجأ هنا للقاعدة الفقهية «لا ضرر ولا ضرار».