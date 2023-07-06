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أمين الفتوى بدار الإفتاء لقناة الناس: القرآن طالبنا بالابتعاد عن أصدقاء السوء

كتب:

محمد أيمن سالم
05:57 م | الخميس 06 يوليو 2023
دار الإفتاء

دار الإفتاء

قال الدكتور محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن قول الله سبحانه وتعالى (الأَخِلاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلا الْمُتَّقِينَ)، يعتبر قاعدة كلية للتعريف الإجرائي للصديق، لافتا إلى أن الصديق يجب أن يكون بينه وبين الله علاقة طيبة ويكون تقيا، وصاحب أخلاق حسنة.

تحذير من نمط من الأصدقاء

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على قناة الناس، اليوم الخميس: «ربنا سبحانه وتعالى لما يقول إن الأصدقاء يوم القيامة هيكونوا أعداء، فهو بذلك ينبهنا إلى نمط من الأصدقاء لا يجب أن يكون صديقا، ولا بد أن تقتصر العلاقة على المعرفة، أو الصحوبية فقط ولا تصل لدرجة الصداقة».

الصديق من شخصية صديقه

وأوضح: «سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال لنا (المرء على دين خليله)، الحديث ده معناه إن الناس بتعرف الصديق من شخصية صديقه، زى لما بيقولوا الصاحب ساحب، يعنى لما أصاحب حد تقي يبقى أنا هبقى زيه، لو هصاحب حد (توكسك) يبقى هيكرهني في نفسي وأهلي وزوجتي ويدمر حياتي كلها، يبقى لازم الإنسان يكون ذو بصيرة مين اللي أخده صديق ومين اللي أبعد عنه».

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