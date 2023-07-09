مصدر أمني ينفي مزاعم «الإخوان الإرهابية» بشأن وفاة أحد عناصرها بمحبسه بسبب انتهاكات

نفى مصدر أمنى، جملة وتفصيلا، صحة ما تم تداوله بعدد من المواقع التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، بشان ادعاء وفاة أحد العناصر الإرهابية داخل محبسه، بزعم تعرضه لانتهاكات.

العنصر الإرهابي توفي نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية

وأوضح المصدر، أن المذكور من العناصر الإخوانية، ومحبوس على ذمة إحدى القضايا الإرهابية بقرار من النيابة العامة، وتُوفي أثناء تلقيه العلاج بإحدى المستشفيات نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية.

وأكد المصدر، أن هذه الادعاءات تأتي في ضوء ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من تزييف للحقائق ونشر الأكاذيب.