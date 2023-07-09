بعد تحذير الأرصاد.. 7 شواطئ آمنة لاستقبال المصطافين في مطروح

شهدت بعض شواطئ مطروح الداخلية الواقعة على الألسنة الصخرية وسط مدينة مرسى مطروح إقبالاً كبيراً، مساء اليوم، من المصطافين بعد التحذيرات التي أطلقتها الوحدة المحلية للمركز ومدينة مرسى مطروح برفع الرايات السوداء على الشواطئ المفتوحة نتيجة عدم استقرار حالة البحر على مدار 48 ساعة، ومنع نزول المواطنين إلى الشواطئ التي تشهد حالة من عدم الاستقرار للحفاظ على أرواح جميع زوار مرسى مطروح.

الشواطئ الآمنة في مرسى مطروح

وقال عمرو عبد المجيد رئيس مدينة مرسى مطروح في تصريح خاص لـ «الوطن» إن هناك عده شواطئ مستقرة جرى توجيه جميع زوار مطروح إليها للنزول والاستمتاع بالمصيف في ظل عدم استقرار حالة البحر في بعض الأماكن والشواطئ الأخرى، ومن بين الشواطئ التي شهدت توافد المصطافين، «شاطئ الفيروز، وشاطئ الباسنت، وشاطئ النخيل واحد واثنين، وشاطئ روميل، وشاطئ الليدو، وشاطئ مرسى مطروح العام»، ويجرى متابعة جميع الشواطئ من خلال مجلس المدينة بالمرور عليها ومتابعة حالة البحر والعاملين على الشواطئ بتعليمات من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

منع نزول الشواطئ المفتوحة غير المستقرة

وأوضح عمرو عبد المجيد، أنه جرى منع نزول شواطئ مطروح المفتوحة بتعليمات من مدينة مرسي مطروح على البحر الكبير للشواطئ غير المستقرة ومنها «شاطئ عجيبة وشاطئ أم الرخم وشاطئ الأبيض» على كورنيش مطروح الجديد الممتد لمسافة 9 كيلو متر من أمام بورتو مطروح وحتى زاوية أم الرخم بشاطئ الأبيض.

تحذيرات الأرصاد الجوية

وحذرت الأرصاد الجوية من عدم استقرار حالة البحر على الشواطئ المفتوحة على سواحل مرسى مطروح والإسكندرية التي تستمر حتى مساء غداً الإثنين مما يتسبب في ارتفاع الأمواج التي تصل إلى ثلاث أمتار.