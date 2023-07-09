كيف تؤثر وثيقة التنازل على موقف التعويضات ومساءلة الشركة المالكة للغواصة تيتان؟

كشفت الصحف الإسبانية عن وثيقة التنازل عن التعويضات، التي يوقعها الأشخاص قبل الغوص عن طريق شركة «أوشن جيت»، التي تعني بالعربية «بوابة المحيط»، ضمن رحلات الغواصة تيتان إلى موقع حطام السفينة تيتانيك، على عمق 4 آلاف متر في قاع المحيط الأطلسي.

الشركة تجبر الأشخاص التوقيع على إخلاء مسؤوليتها عن الخطأ

وتحدث راكبان سابقان، وقعا وثيقة تنازل عن التعويضات، مع الشركة المالكة للغواصة تيتان، لعدد من الصحف الإسبانية عن تفاصيل الوثيقة، حيث أكد كل من مايك ريس، وألان استرادا، وهما راكبان سابقان ذهبا في رحلة العام الماضي على متن تيتان لرؤية حطام تيتانيك، أن الشركة تجبر الأشخاص على الإمضاء على عقد من أجل إخلاء الطرف عن المسؤولية في حال حدوث خطأ، كما يشدد العقد المذكور على الالتزام بدفع سعر التذكرة، التي تصل قيمتها إلى 250 ألف دولار، بجانب الإشارة إلى ذكر كلمة الموت في العقد 3 مرات، حتى يتذكر الشخص الأمر الذي هو مقبل عليه.

غواصة غير معتمدة في مهمة انتحارية

وأفصحت الوثيقة عن عدم اعتماد هذه الغواصة التجريبة أو اعتمادها من قبل أي هيئة تنظيمية، ولهذا قد يحدث أي حادث أو إصابات جسدية أو صدمة نفسية أو وفاة دون وجود أي مسئولية على الشركة المالكة.

وأشار الراكبان إلى أن الرحلة عبر الغواصة أشبه بمهمة انتحارية، لأن كل الأشخاص الموجودين على متن الغواصة على علم بالظروف التي سيواجونها مصرحين: «في كان هناك شرح كامل لكل المخاطر التي قد يتعرض لها من هم على متن تيتان، ومنها فقدان الحياة».

واختفى طاقم الغواصة السياحية «تيتان» في 18 يونيو الماضي أثناء النزول لرؤية حطام سفينة تيتانيك وكان الركاب 5 رجال أعمال أثرياء وأحدهم كان ابنه معه، وبعد فترة تم الإعلان عن انفجار الغواصة في أعماق المحيط الأطلسي ومقتل جميع الركاب، وتم انتشاال حطام السفينة وفتح تحقيق موسع لمعرفة سبب الانفجار.