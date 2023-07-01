الركاب: القطار الكهربائي الخفيف سهَّل الوصول للمدن الجديدة.. ويدعو للفخر بالبلد

أشاد عدد من المواطنين بخدمات القطار الكهربائى الخفيف، ووصفوها بالرائعة، موضحين أن هذه النوعية من وسائل المواصلات وفرت لهم مزيداً من الوقت والجهد، وجودة الخدمة المقدمة طوال سير الرحلة.

ووصف بركات سباعى، أحد المواطنين الذين يستقلون القطار الكهربائى الخفيف بأنه مشروع مهم ويوفر على الركاب المزيد من الوقت خاصة أثناء الذهاب للعاصمة الإدارية.

وأضاف «سباعى» أنه رغم عدم تشغيل القطار الكهربائى بسرعة 120 كيلومتراً فى الساعة وزمن التقاطر وقت الذروة ربع ساعة بين كل قطار والثانى، إلا أنه وسيلة مواصلات جيدة.

وقال إن الخدمات ممتازة سواء من ناحية التشغيل عن طريق شركة «آر إيه تى بى ديف للنقل كايرو» أو من ناحية الصيانة عن طريق شركة «AVIC» الصينية، مؤكداً أنه وسيلة آمنة وسريعة وقطارات مكيفة ومجهزة على أعلى مستوى ومريحة للركاب.

وأكد أن الأسعار فى متناول الجميع وموفرة جداً فى الذهاب للعاصمة الإدارية الجديدة بدلاً من استخدام السيارات الخاصة والاشتراكات الشهرية لهذه النوعية من القطارات توفر أموالاً كثيرة وهى من الخدمات المتميزة التى يقدمها القطار لجمهور الركاب.

«عبدالستار»: «تقديم المساعدة والإرشاد حاجة تفرح»

ووصف محمد عبدالستار، أحد مستخدمى القطار الكهربائى الخفيف، القطار بأنه وسيلة رائعة، مؤكداً جودة الخدمة المقدمة من الشركة والأفراد القائمين على المحطات والأمن، وتابع: «حاجة تفرح جداً من ناحية تقديمهم للمساعدة وإرشاداتهم للأمن والسلامة، بصراحة حاجة تخليك فخور ببلدك».

وأكد أن هذه النوعية من القطارات سهلت الوصول إلى مجموعة كبيرة من المدن الجديدة كالعبور والمستقبل والشروق وبدر والعاصمة الإدارية وبعض الأحياء التابعة للمدن الجديدة مثل الروبيكى فى بدر، والامتداد الشرقى ومدن سكنية قريبة من محطات المترو.

وعن تجهيزات القطار الكهربائى الخفيف، واللوحات الإرشادية وجودة الخدمات، علّق: «حاجة محترمة جداً جداً تدعو للفخر حقيقى»، موضحاً أن العلامات الإرشادية توضح الاتجاهات بشكل كامل بالإضافة إلى وجود أكثر من علامة إرشادية وشاشات داخل المحطات والأرصفة لمعرفة توقيتات وصول القطارات وهى كافية بشكل كبير وعلى درجة عالية من الكفاءة، وعربات المترو بها شاشات ديجيتال داخلية وخارجية للإرشاد عن الاتجاهات.

«عبدالجيد»: نقلة حضارية ومميزاته بلا حدود

وأضاف الدكتور محمد عبدالجيد، أن للقطار الكهربائى الخفيف مميزات بلا حدود منها توفير الوقت والجهد وجلب السياحة، ويعتبر إضافة مهمة لخريطة النقل الجماعى فى مصر، فضلاً عن الربط بين المدن المتميزة ويتيح سهولة التنقل وتشغيل عمالة، وتعمير أماكن مروره وتنمية اقتصادية، مؤكداً أن المشروع بمثابة نقلة حضارية جديدة.

«جمال»: يرسخ لثقافة نقل هادئة متميزة في مصر

وأشار أحمد جمال إلى مميزات جديدة ومختلفة للقطار الكهربائى الخفيف، وهى أنه يغير «مود» العميل، ويرسخ لثقافة نقل هادئة متميزة فى مصر: «الموظفين بيقابلوا العميل بابتسامة والجو فى القطر لطيف يغير مود العميل للأفضل».

وأضاف أنه يتم استخدام كروت صديقة للبيئة بالقطار، والتذكرة الإلكترونية من خلال مسح الشاشة ويتم فتح بوابة المرور مباشرة للراكب، فضلاً عن تجهيز القطار بأجهزة مكيفة والمحطات على مستوى عالٍ من النظافة، فضلاً عن وجود توعية مستمرة للركاب عن أى رحلة باستمرار فى القطر والمحطة نفسها.

وأكد وجود ماكينة قطع التذاكر الإلكترونية «TVM»، وهى عبارة عن شاشة كبيرة عليها مسار القطار الكهربائى الخفيف، بمجرد الضغط عليها يختار العميل محطة الوصول ويتم سداد قيمة التذكرة إلكترونياً من خلال «فودافون كاش».

وأشار إلى ميزة ربط شبكة خطوط مترو أنفاق القاهرة الكبرى مع القطار الكهربائى الخفيف، حيث يتبادل القطار الكهربائى الخفيف LRT الخدمة مع الخط الثالث لمترو الأنفاق فى محطة عدلى منصور التبادلية المركزية التى تضم 5 وسائل نقل وتبادل الخدمة مع مونوريل العاصمة الإدارية فى محطة الفنون والثقافة، مشيداً بتجهيز محطات القطار الكهربائى الخفيف بأماكن انتظار السيارات الخاصة وبدون أى رسوم لجذب أصحاب السيارات الخاصة لاستخدام وسائل النقل العام.